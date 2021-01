Eyemaxx verkauft Logistik-Immobilie in Wuppertal

Der Immobilien-Konzern Eyemaxx meldet einen Verkauf: Die Gesellschaft trennt sich von einer Logistik-Immobilie mit einer Gesamtfläche von 7.112 Quadratmeter sowie dem dazugehörigen Außengrundstück in Wuppertal. Zu den finanziellen Details teilt man nichts konkretes an Zahlen mit: „Über die Höhe des Verkaufspreises, der deutlich über dem Buchwert liegt, wurde Stillschweigen vereinbart”, so Eyemaxx.„Unser langjähriger ...