Insbesondere nach den Turbulenzen rund um die Erstürmung des US-Kapitols in Washington vor wenigen Tagen zeigen sich starke Verwerfungen beim Nutzerverhalten um den Messengerdienst WhatsApp, dieser verlor binnen weniger Tage rund Millionen an Nutzern. Investoren reagierten verschreckt und drückten das Wertpapier von Facebook zurück auf den EMA 200 um 250,00 US-Dollar abwärts. Dadurch wurde allerdings auch ein mittelfristiger Aufwärtstrend gebrochen, sodass jetzt ein Verkaufssignal kleineren Ausmaßes aktiviert worden ist. Auch dürften die neuen Nutzungsbedingungen für WhatsApp-Benutzer für das Unternehmen kurzfristig keine große Hilfe darstellen, diese sehen nämlich eine direkte Verknüpfung mit dem Mutterkonzern vor. Viele Nutzer könnten daher auf alternative Plattformen umschwenken, die Aktie demnach weiter fallen.

Datenkrake greift weiter um sich

Aus technischer Sicht würde ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb von 250,00 US-Dollar potenzielles Verkaufssignal zunächst in Richtung 244,13 US-Dollar bedeuten, darunter dürfte es zu einem weiteren Rückfall auf einen Kurs von 234,89 US-Dollar und somit einen Kurslückenschluss kommen. Wer sich diesmal auf die Short-Seite bei Facebook stellen möchte, kann dies beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VQ3GFN tun. Ein Rebound auf der Oberseite hätte dagegen Platz bis an die Marke von rund 260,00 US-Dollar. In ruhigeres Fahrwasser kehrt Facebook dagegen erst oberhalb von 272,00 US-Dollar zurück, dann wäre ein Anstieg an 285,00 US-Dollar möglich.