EnWave unterzeichnet Forschungs- und Entwicklungslizenzvertrag mit Fresh Business für REV-Technologie in Spanien

Diese Vereinbarung markiert den weiteren Fortschritt der kommerziellen Partnerschaft zwischen EnWave und Fresh Business. Fresh Business hält derzeit eine lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzvereinbarung für ein breites Portfolio von Lebensmittelprodukten in Peru und das Unternehmen ist dabei, eine große 100kW REV-Maschine in seiner peruanischen Anlage in Betrieb zu nehmen. Die kommerzielle Produktion in Peru wird voraussichtlich im zweiten Kalenderquartal 2021 beginnen.

Mit dieser jüngsten Vereinbarung beabsichtigt Fresh Business, enge Partnerschaften mit in Spanien ansässigen Technologie- und Innovationszentren einzugehen, um die patentierte REV-Technologie von EnWave für die Entwicklung neuer Produktanwendungen zu nutzen. Dies wird Innovatoren die Möglichkeit bieten, die Kommerzialisierung von hochmodernen, hochwertigen REV-Trockenanwendungen zu beschleunigen. Diese Vereinbarung ermöglicht es Fresh Business, mit ausgewählten Technologiezentren zusammenzuarbeiten und den Betreibern Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anzubieten, um das Wertversprechen der REV-Technologie zu demonstrieren. Die Installation einer REV-Maschine im Pilotmaßstab in einem Technologie-Innovationszentrum in Spanien wird die Sichtbarkeit der REV-Technologie bei potenziellen neuen EnWave-Partnern erhöhen und als europäische Drehscheibe für Proof-of-Concept-Versuche zu neuen Produktanwendungen dienen.

Gemäß der Vereinbarung muss Fresh Business eine zweite Anzahlung leisten, um die Bestellung der 10-kW-Maschine vor Juli 2021 zu bestätigen. In naher Zukunft plant Fresh Business, ein Technologiezentrum in Spanien auszuwählen, um diese 10-kW-Maschine zu Demonstrationszwecken zu installieren. Zusätzlich hat Fresh Business Optionsrechte erhalten, um exklusiv kommerziell nutzbare Produktanwendungen zu evaluieren, im Austausch für die Zahlung individueller Exklusivitätsgebühren an EnWave für jedes Produkt.