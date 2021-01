Weiterer Globalverkauf von Reihenhäusern

Personalpolitik zukunftsgerichtet - Gesamtprokura für zwei weitere Mitarbeiter auf Führungsebene

Wiesbaden, 14. Januar 2021 - Die Traumhaus AG gibt die erfolgreiche Durchführung der am 15. Dezember 2020 beschlossenen Kapitalerhöhung mit einem Volumen von EUR 2.000.012,00 bekannt. Mit Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden vom 06. Januar 2021 steigt das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 142.858 neuen Aktien (WKN: A2NB7S) zu einem Ausgabepreis von EUR 14,00 pro Stück von bisher EUR 4.611.113,00 auf EUR 4.753.971,00. Die Kapitalmarktmaßnahme wurde im Rahmen einer Privatplatzierung durchgeführt.

"Mit diesem Schritt ist es uns erneut gelungen, unsere Eigenkapitalbasis nachhaltig zu stärken, Bilanzrelationen weiter zu optimieren und die weitere Expansion zu finanzieren", erklärt Otfried Sinner, CEO der Traumhaus AG.



Noch Ende 2020 hat die Traumhaus AG 18 Reihenhäuser in Wiesbaden Erbenheim an einen Einzelinvestor veräußert. Baubeginn ist im Frühjahr 2021 vorgesehen.

"Dieser Globalverkauf bestätigt den weiteren Ausbau der Vermarktungsstrategie an Kapitalanleger mit ganzen Reihenhaussiedlungen. Bereits am 21. Dezember 2020 hatte die Traumhaus AG einen Abschnitt des Projekts "Auris" mit 42 Reihenhäusern in Wiesbaden Erbenheim an die INDUSTRIA WOHNEN erfolgreich veräußert", kommentiert Traumhaus AG-CEO Otfried Sinner die Strategie.



Zukunftsweisend stellt sich die Traumhaus AG auch in punkto Personalpolitik auf, um Schritt für Schritt eine zweite Hierarchiestufe im Unternehmen zu etablieren: Sowohl Christian Grossmann (Kaufmännischer Leiter) als auch Michael Marienfeld (Leiter Projektentwicklung) haben Gesamtprokura für die Traumhaus AG erhalten. Der Beschluss wurde in der Aufsichtsratssitzung gefasst; die Bestellung wurde am 18. Dezember 2020 beurkundet und zur Eintragung ins Handelsregister angemeldet.