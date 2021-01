À cet égard, Josip Heit déclare dans un exemple : WhatsApp, Telegram, Signal oumême Threema, sont des applications qui, ensemble, sont utilisées par descentaines de millions de personnes dans le monde.Ces personnes transfèrent leurs données, documents, images, vidéos et autresdonnées privées, mais aussi professionnelles, via les applicationssusmentionnées, alors qu'il y a encore 15 ans, personne ne pouvait imaginerl'importance que prendraient un jour ces canaux de communication.Josip Heit mentionne malicieusement : "La technologie des chaînes de blocs estsexy, elle leur offre avant tout sécurité et transparence.Et c'est précisément pour cette raison que l'on peut déjà prédire un avenir plusqu'excellent pour la technologie que le G999 apporte au secteur du transfert destélécommunications.Le groupe GSB Gold Standard est l'un des principaux groupes mondiaux delogiciels, de technologies de l'information et de chaînes de production. Legroupe GSB avait choisi le légendaire "One Monte Carlo Conference Centre"l'année dernière, le 3 octobre 2020, pour lancer une technologie sans précédentqui vise à rendre les transactions beaucoup plus faciles et rapides.Au cours d'une cérémonie d'ouverture glamour dans l'iconique "Salle des Arts",Josip Heit, avec son équipe, a présenté le G999, qui est un systèmeélectronique, un dispositif de carte et une application uniques, inspirés dumodèle économique déflationniste à jetons, qui permet également un largeéventail d'options, y compris un réseau de communication qui garantit auxclients une sécurité et une confidentialité sans précédent.Dans cette optique, le groupe GSB Gold Standard vise, par ses développements, àlancer davantage d'applications sur le marché des technologies, qui seront misesen oeuvre dans l'écosystème de la chaîne de blocs G999, ainsi qu'uneintroduction en bourse (IPO), avant la fin de l'année 2021 en cours.À cet égard, les auditeurs, qui sont engagés par le groupe GSB Gold Standard,prévoient une "juste valeur future d'environ 2 (deux) milliards de dollars US".Le PDG a ajouté ici : "Notre groupe compte déjà plus de 200 000 utilisateurs,dans notre écosystème, ainsi que 50 000 membres actifs. Nous prévoyons jusqu'àun million d'utilisateurs dans notre écosystème d'ici la fin 2021, ce quisignifie que la demande est très forte et que l'avenir de la technologie dugroupe GSB est assuré".Site web : https://g999main.netContact:GSB Gold Standard Banking Corporation AGGroße Bleichen 3520354 Hambourg, AllemagneSite web : http://www.GSB.GoldService de presse:- Mme BergerTéléphone : +49 40 376 69 19 - 0Fax : +49 40 376 69 89 - 3Courrier : mailto:Media@G999main.netContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/138064/4813827OTS: GSB Gold Standard Banking Corporation AG