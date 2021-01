Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verbraucherschutz-Staatssekretär der Bundesregierung, Christian Kastrop, will das Aussehen von Cookie-Auswahlbannern im Internet verändern. "Das Einwilligen zu den Datenschutzbestimmungen auf Websites ist oft verbraucherunfreundlich - lange Texte, viel Kleingedrucktes, komplizierte Browser-Fenster", sagte Kastrop der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".





Und weiter: "Als Folge klickt der Verbraucher oft genervt auf `Akzeptieren`. Wir wollen das Ablehnen von Cookie-Einstellungen künftig genauso leicht wie das Einwilligen machen." Kastrop möchte künftig zudem verhindern, dass Digitalunternehmen ihre Kunden durch psychologische Tricks manipulieren. Solche Manöver hatten in den vergangenen Jahren immer wieder für Kritik gesorgt. Der Staatssekretär ruft in dieser Sache allerdings derzeit nicht nach einem Gesetz. Zum besseren Verständnis der Sache baut er im Justizministerium ein so genanntes "Kompetenzzentrum für verhaltenswissenschaftliche Verbraucherforschung" auf, wie die FAS berichtet. Darin sollen Psychologen und Ökonomen gemeinsam arbeiten.