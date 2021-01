Streit um Landwirtschaft dreht auch zur digitalen Agrarmesse hoch

BERLIN (dpa-AFX) - Die Hallen bleiben leer, Probierhäppchen gibt es keine - doch auch zur diesmal nur digitalen Agrarmesse Grüne Woche in Berlin rücken der Kurs der Landwirtschaft und Billigpreise für Lebensmittel verschärft in den Blick. Umwelt- und Verbraucherschützer verlangen ein radikales Umsteuern auf den Feldern und in den Ställen und trugen ihre Forderungen am Samstag mit einer Demo-Aktion vor das Kanzleramt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) wandte sich gegen pauschale Feindbilder. Bauern machen weiter Druck gegen die Marktmacht der Supermarktketten - und wollen mehr Anteil an Gewinnen.

Bauernpräsident Joachim Rukwied sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Es kann nicht sein, dass auf der einen Seite ordentliche Gewinne eingefahren werden und auf der anderen Seite die Landwirte ums Überleben kämpfen." Die Nachfragemacht der großen Handelsketten sorge für extreme Ungleichgewichte. Nötig sei eine andere Verteilung der Erlöse in der Produktionskette von Lebensmitteln. "Bei den Bauern muss mehr ankommen." Ein Hebel dafür sollen auch Gesetzespläne sein, mit denen Klöckner unfaire Handelspraktiken unterbinden will - etwa kurzfristige Stornierungen von Anlieferungen oder einseitiges Ändern von Lieferbedingungen. Der Bundestag sollte das noch weiter schärfen, erwartet der Bauernverband. Auch Klöckner ist offen dafür.