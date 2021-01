FCR Immobilien AG: Kapitalerhöhung beginnt am 28. Januar 2021

DGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung FCR Immobilien AG: Kapitalerhöhung beginnt am 28. Januar 2021 18.01.2021 / 16:25

- Angebotspreis 10,80 Euro je Aktie (ISIN DE000A289V52 / WKN A289V5), neue Aktien sind bereits für das vergangene Geschäftsjahr 2020 voll gewinn- und dividendenberechtigt

- Bezugsangebot und öffentliches Angebot und Privatplatzierung

- Bezugsfrist für Altaktionäre vom 28. Januar bis 10. Februar 2021, Bezugsverhältnis 7:1

- Zeichnungsmöglichkeit über DirectPlace vom 29. Januar (9:00 Uhr) bis 11. Februar 2021 (12.00 Uhr)

- Zufließende Mittel dienen dem weiteren Ausbau des Immobilienportfolios

- Fokussierung auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland sorgt für profitables Geschäftsmodell mit hohen Wachstumsraten



München, 18.01.2021: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) startet ihre Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot für bestehende Aktionäre und Zeichnungsmöglichkeit für Privatanleger und institutionelle Investoren am 28. Januar 2021. Der entsprechende Nachtrag zum Wertpapierprospekt wurde heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt.

Die Altaktionäre können in der Zeit vom 28. Januar bis zum 10. Februar 2021 neue Aktien (ISIN DE000A289V52 / WKN A289V5) beziehen. Der Angebotspreis ist 10,80 Euro je Aktie. Das Bezugsverhältnis beträgt 7:1, dies bedeutet, dass für 7 alte Aktien eine neue Aktie bezogen werden kann. Der Bezug einer höheren Aktienanzahl ist möglich (Überbezug), ein börslicher Handel der Bezugsrechte findet nicht statt. Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 19. Februar 2021 unter derselben ISIN der bereits ausgegebenen Aktien im regulierten Markt, General Standard, an der Frankfurter Wertpapierbörse. Die neuen Aktien sind bereits für das vergangene Geschäftsjahr 2020 voll gewinn- und dividendenberechtigt und haben damit dieselben Rechte wie die Altaktien.