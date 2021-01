Das neue Projekt „Seniorenresidenz am Jadebusen II“ konnte innerhalb von 5 Tagen über 2,5 Mio. Euro an Anlegergeldern einsammeln und ist somit bereits zu 73% investiert.

Nach einigen doch eher enttäuschenden Fundings in den letzten Wochen (u.a. „Stadtteilzentrum St. Dionysen“, „Im Altstadt Quartier Bremen“) konnte der Marktführer Exporo nun wieder einmal einen Volltreffer in der Investorengemeinde landen. Das neue Projekt „Seniorenresidenz am Jadebusen II“ konnte innerhalb von 5 Tagen über 2,5 Mio. Euro an Anlegergeldern einsammeln und ist somit bereits zu 73% investiert. Im Schnitt gelingt es deutschen Immobilien-Crowdfundings, nach den ersten fünf Fundingtagen ca. 1,5 Mio. Euro einzusammeln. Selbst Projekte des Marktführers Exporo erreichen durchschnittlich lediglich 2,0 Mio. Euro.

Mit dem Crowdfunding wird der Neubau einer hochwertigen Senioren-Wohnanlage mit 157 Servicewohnungen, Gemeinschaftsflächen, einer Tagespflege und ca. 25 Betten und 68 Stellplätzen in Wilhelmshaven errichtet werden. Das abstrakte Schuldanerkenntnis der Darlehensnehmerin, ein sehr erfahrener Projektentwickler (über 600 Mio. Euro abgewickeltes Projektvolumen) und der bereits rechtskräftige Bebauungsplan sprechen für das Projekt „Seniorenresidenz am Jadebusen II“. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 5,5% bei einer Laufzeit von lediglich 9 bis 15 Monaten ausgestattet.

Crowdrating.immo beobachtet seit Juli 2017 das Anlegerverhalten und den Fundingverlauf sämtlicher Immobilien-Crowdfundings aller sieben relevanten deutschen Plattformen. Aus mittlerweile über 10.000 Datenpunkten wird ein einzigartiges und objektives Rating („Smart Benchmark“) ermittelt, welches interessierten Investoren verdeutlicht, ob eine laufende Finanzierung ein „Anlegerliebling“ oder ein „Ladenhüter“ ist. Dadurch erhalten interessierte Investoren wertvolle Hinweise für Ihre Anlageentscheidungen. Crowdrating.immo stellt dieses Rating kostenlos zur Verfügung.