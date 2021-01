Kursrutsch droht aus diesen Gründen. Manche Investoren sitzen auf hohen Gewinnen.

Wir haben auf der Homepage und in den Filings bei sedar.com über die jüngere Geschichte des Unternehmens nachgelesen. Hier sind wir auf ein Private Placement (Privatplatzierung) gestoßen, bei der unsere Alarmglocken anfangen, nicht nur zu klingeln, sondern heftig zu läuten. Am 22.09.2020 wurde dieses Placement geschlossen. Veröffentlicht wurde das unter anderem hier:

was kann man von dem großen englischen Dichter William Shakespeare lernen und auch an der Börse anwenden? Von ihm stammt das Zitat: „ Vorsicht ist ein besserer Soldat als Übereilung “. Nur allzu leicht lassen sich Investoren und Anleger von vollmundigen Versprechungen oder der Gier nach höheren Kursen blenden. Sie übereilen ihre Entscheidung, blenden Warnhinweise aus und kaufen Aktien, von denen sie im Grunde genommen so gut wie kein oder im Extremfall sogar überhaupt kein Hintergrundwissen haben. Dieses übereilte Vorgehen fordert nur allzu oft seinen Tribut. Dies fängt an bei leichten Verlusten und kann bis hin zum Totalverlust führen. Warum schreiben wir ihnen das? Nun ja, da die Aktie von Sernova in den letzten Tagen/Wochen extrem gestiegen ist, lohnt es sich das Investment zu prüfen und sich dafür 15 Minuten Zeit zu nehmen. Dies haben wir getan.

https://www.sedar.com/DisplayProfile.do?lang=EN&issuerType=03& ...

https://www.sernova.com/press/release/?id=287

Lesen Sie sich dazu bitte auch bei sedar.com das Dokument „Form 45-106F1 Report of Exempt Distribution“ durch.

Dort stehen noch mehr Einzelheiten auch zu den Distributoren, die in bar oder mit Warrants vergütet wurden. Unter anderem war dort auch ein eine Gesellschaft mit einem Börsen- und Medienexperten dabei, der die Klaviatur, was die Medien und einzelne Themen oder Aktien betrifft, zu spielen weiß.



Ferner können sie alle dort nachlesen, dass roundabout 12,2 Mio Aktien von Sernova und ebensoviele Warrants (Ausübungspreis 0,35) aufgegeben wurden.

Jetzt werden sie vielleicht auch denken – ganz schön wenig, in Anbetracht des jetzigen Aktienkurses – nicht mal knapp 4 Wochen später.

Ja, in der Tat liegen die Zeichner dieses Private Placements über 1000 Prozent im Gewinn, rechnet man zu den günstig gekauften Aktien (0,30) noch die Gewinne aus dem Warrant (Ausübungspreis 0,35) hinzu, den es gratis oben drauf gab.

Unser Glückwunsch gilt den Zeichnern der Privatplatzierung, denn die haben alles Richtig gemacht. In Canada gibt es für solche Placements meist eine 4 monatige Sperrfrist. Diese läuft diese Woche am Freitag ab.



Was denken Sie wird nun passieren? Was werden Investoren mit den Aktien machen, wenn diese schon in wenigen Tagen frei handelbar handelbar sind?

Dies überlassen wir ihrer Fantasie und ihrem Denkvermögen.



Daher ist es wichtig, an der Börse auch seinen Kopf einzuschalten, um Gelegenheiten zu suchen, die ein gutes Chance/ Risiko Verhältnis haben.



Bei den Aktien von Sernova sehen wir dies, alleine aus den oben erwähnten Gründen, derzeit nicht gegeben.







Wir sind der Ansicht, dass die Aktien in den kommenden Tagen/ Wochen wieder unter 1 CAD gehandelt werden. Dies ist aber nur unsere persönliche Meinung und aufgrund des Chartbildes durchaus möglich (starke Anzeichen von Überhitzungstendenzen).



Wir haben nichts von einem Kursanstieg oder einem Kursfall von Sernova, da wir derzeit nur unsere automatisieren Handelssysteme auf Währungen handeln lassen und weder eine Short- noch eine Longposition in Sernova-Aktien haben.

Herzichst Ihr Sascha Müller

(Geschäftsführer, MSA-Systems)



Ersteller der Analyse: Sascha Müller (Geschäftsführer, MSA-Systems). Der Ersteller hält keine Aktienpositionen des obigen Unternehmen.

