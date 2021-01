Pension Monitor: Wie wirkt sich Covid-19 auf die Pensionsrisiken von Unternehmen aus? Gastautor: Simon Weiler | 20.01.2021, 11:30 | 66 | 0 | 0 20.01.2021, 11:30 | Die COVID-19-Pandemie ermöglichte in der Neuauflage der Studie zu untersuchen, wie sich Unternehmen mit hohem und niedrigem Pensionsrisiko in Bezug auf Aktienkursentwicklung und Refinanzierungskosten während einer Phase von extremem Marktstress verhielten. Die Ergebnisse zeigen, dass erstens Unternehmen mit geringem Pensionsrisiko von höheren Aktienrenditen und niedrigeren Finanzierungskosten profitieren, dass zweitens defizitbezogene Pensionsrisikofaktoren den höchsten und signifikantesten Einfluss auf die zukünftige Aktienkursentwicklung haben und dass drittens diese Trends von den durch die Pandemie verursachten Marktverwerfungen verstärkt, und nicht umgekehrt wurden. Der Pension Monitor wurde erneut von Wolfgang Murmann, Head of Solutions Deutschland bei Insight Investment, und Prof. Olaf Stotz von der Frankfurt School geleitet. Wolfgang Murmann kommentiert: "Die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Vorjahr wurden in der diesjährigen Studie bestätigt. Es war jedoch auffällig zu beobachten, wie COVID-19 die Ergebnisse verstärkte. In den ersten beiden Monaten des Jahres, vor dem Marktcrash, übertraf die Aktienperformance der Unternehmen mit dem niedrigsten Pensionsrisiko die der Unternehmen mit dem höchsten Pensionsrisiko um 5 %. Zum Zeitpunkt des maximalen Markteinbruchs Mitte März vergrößerte sich dieser Unterschied um mehr als 10 Prozentpunkte. Und während sich die Refinanzierungskosten allgemein erhöhten, stiegen sie bei den Unternehmen, deren Pensionsrisiken als hoch eingeschätzt wurden, noch deutlicher an. Das Management von Pensionsrisiken sollte daher ein wichtiger Faktor für die CFOs sein." » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



