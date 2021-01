Foto: finanzbusiness M.M.Warburg & CO klagt gegen Ex-Berater wegen der Cum-Ex-Geschäfte Nachrichtenquelle: Finanz Business 26 | 0 | 0 20.01.2021, 11:49 | Zwei Berater und den britischen Broker TP Icap Plc sollen auf der Liste derer stehen, gegen die die M.M. Warburg & Co nun rechtlich vorgeht. Die Bank will so die Steuerzahlung aus Cum-Ex-Geschäften kompensieren.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer