GOLDMAN SACHS belässt NOVARTIS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis vor Quartalszahlen von 109 auf 106 Franken gesenkt, die Aktie des Pharmakonzerns aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Augen seien auf den Ausblick für 2021 sowie auf Aussagen zu Verschreibungstrends gerichtet, vor allem bezüglich des Schuppenflechtemittels Cosentyx, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.