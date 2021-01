Mönchengladbach (ots) - Das Landgericht Duisburg bestätigt beimVierzylinder-Dieselmotor des Typs EA288 der Abgasnorm Euro 6 als Nachfolgemotordes Skandalmotors der ersten Generation EA189 der Abgasnorm Euro 5 das Vorliegeneiner illegalen Abschalteinrichtung und positioniert sich in seiner Begründungdezidiert gegen die Behauptungen der Volkswagen AG, dass keine Umschaltlogik inden Motoren der Baureihe EA288 vorhanden sei. Daraus resultiert die Verurteilungwegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB.Auch das Landgericht Duisburg treibt Dieselgate 2.0 voran: Mit Urteil vom12.01.2021 (Az.: 12 O 88/20) wurde die Volkswagen AG verpflichtet, an einengeschädigten Verbraucher für die Abgasmanipulationen an einem Skoda Superb 2.0TDI mit dem Motorentyp EA288 und der Abgasnorm Euro 6 24.426,30 Euro nebstZinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 31.Juli 2020 zu zahlen und 68 Prozent der Kosten des Rechtsstreits tragen. Ebensomuss die Volkswagen AG vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1751,80Euro nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatzseit 31. Juli 2020 zahlen. Der Kläger hatte den Skoda Superb am 20. Juli 2015als Neuwagen zu einem Kaufpreis von 39.950 Euro erworben.