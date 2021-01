VDE fordert Masterplan pro Mikroelektronik / Neue Studie zur technologischen Souveränität / Deutschland stark in Leistungselektronik und Sensorik - beide systemrelevant für unsere Innovationskraft (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - "Die Mikroelektronik muss in Europa bleiben, wirbrauchen eine europäische Technologiestrategie, einen Masterplan", forderte derVDE heute in einer virtuellen Pressekonferenz. Um langfristig den Wohlstand zuwahren, müsse Europa den Aufbau eigener Mikroelektronikfertigungen sehr vielstärker und engagierter forcieren. "Die systemrelevante Chip-Industrie hatAuswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft. Die aktuelle Krise in derAutoindustrie zeigt, wie hoch die Abhängigkeit unserer Industrie vonHalbleiterherstellern in Asien und USA ist", erläutert der VDE. Im neuenPositionspapier "Hidden Electronics II" analysieren die Technologieexperten denStatus Quo der Mikroelektronik und zeigen, wie Deutschland/Europa seinetechnologische Souveränität erlangen kann - wenn der politische Wille da ist.Die gute Nachricht: Im Wettbewerb mit den forschungs- und entwicklungsstarkenUSA und Asien, ist der Zug für Deutschland noch nicht abgefahren. Aktuell hältDeutschland immer noch eine Spitzenposition in bestimmten Bereichen derHalbleitertechnologie wie Leistungselektronik und Sensorik. Beide sindsystemrelevant und wichtige Motoren für Innovationen in allenIndustriebereichen. Mit der richtigen Priorität, der richtigen Fokussierung undlangfristig angelegten Programmen kann Europa auf diesen Clustern aufbauendaufholen. "Gut gemeinte Worte und auf nur wenige Jahre angelegte undunterdimensionierte Programme reichen nicht. Unser dringender Appell ist daher,jetzt zu handeln, wenn wir den Produktionsanteil an Halbleitern in Europa massiverhöhen wollen", fordert Prof. Dr. Christoph Kutter, Präsidiumsmitglied im VDEund einer der Autoren der Studie.Was Politik, Industrie und Forschung jetzt tun sollten:1. Masterplan "Electronics for Europe" aufstellenDie bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus, weil insbesondere in den USA und inChina die strategische Wichtigkeit der Mikroelektronik erkannt worden ist undihr Aufbau seit Jahren massiv vorangetrieben wird. Europa hat die Wahl,halbherzig weiterzumachen, oder einen eigenen Masterplan "Electronics forEurope" aufzustellen. Zentraler Bestandteil muss eine europäisch abgestimmteIndustriepolitik sein, die die Produktion von mikroelektronischen Komponenten inEuropa sicherstellt. Deutschland muss die Vorreiterrolle für die Definitiondieser Industriepolitik übernehmen.2. Technologische Souveränität Europas herstellenDie Frage nach der technologischen Souveränität Europas ist fundamental. DasZiel: Essenzielle Teile der Wertschöpfungskette ins eigene Land zu holen. Wie