TRATON SE: TRATON SE gibt vorläufige Ergebnisse für Geschäftsjahr 2020 bekannt



22.01.2021 / 14:00 CET/CEST

TRATON SE gibt vorläufige Ergebnisse für Geschäftsjahr 2020 bekannt



München, 22. Januar 2021 - Trotz der beispiellosen andauernden Covid-19 Herausforderungen, bewies die TRATON GROUP im Geschäftsjahr 2020 ihre Robustheit. Der Absatz der TRATON GROUP erholte sich im vierten Quartal weiter stark und lag deutlich über dem Absatz des dritten Quartals 2020. Die Umsatzerlöse stiegen entsprechend ebenfalls erheblich. Der Netto-Cashflow im Industriegeschäft entwickelte sich sehr positiv.



Basierend auf vorläufigen Zahlen erwartet die TRATON GROUP für das Geschäftsjahr 2020 folgende wesentliche Kennziffern: Einen Umsatzerlös in Höhe von etwa 22,6 Milliarden Euro,

Ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 135 Millionen Euro und eine Umsatzrendite von rund 0,6%,

Der Netto-Cashflow des Industriegeschäfts belief sich auf rund 650 Millionen Euro. Die Definition des bereinigten operativen Ergebnis ist auf Seite 75 des Halbjahres-Zwischenberichts 2020 zu finden (



TRATON wird spätestens am 22. März 2021 die finalen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlichen.



Kontakt:

Rolf Woller

Head of Treasury and Investor Relations

T +49 162 172 33 62

rolf.woller@traton.com

TRATON SE

Dachauer Str. 641

80995 Munich, Germany

