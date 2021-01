STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Siemens überzeugt die Anleger

Trotz des Kursfeuerwerks an der Wall Street kann der DAX in den letzten Tagen keine neuen Allzeithochs markieren - und auch die EZB lieferte gestern keine frischen Impulse. So präsentiert sich der deutsche Leitindex zum Wochenschluss bei rund 13.760 Punkten etwas schwächer. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Siemens (WKN 723610)

In einem eher schwachen Marktumfeld sticht heute die Siemens-Aktie hervor. Der Münchener DAX-Konzern legte am Morgen frische Zahlen vor: Da die Erwartungen für das erste Quartal übertroffen wurden, soll nun die Prognose für das gesamte Jahr überprüft werden. Das scheint die Anleger zu überzeugen, die Aktie gewinnt rund 1,5%. 2. SunHydrogen (WKN: A2P662)

Wie bereits seit einigen Tagen werden in Stuttgart auch heute die Papiere des amerikanischen Wasserstoff-Unternehmens SunHydrogen rege gehandelt. Nachdem es in den letzten Wochen fulminant nach oben ging, büßt die Aktie heute zweistellig ein und notiert bei rund 0,21 Euro. 3. TUI (WKN: TUAG10)

Die in Folge der Kapitalerhöhung geschaffenen TUI-Bezugsrechte werden heute das letzte Mal über die Börse gehandelt - und zwar nur bis 17:30 Uhr. Nach Kursgewinnen über die letzten Tage verlieren sowohl die Bezugsrechte als auch die TUI-Aktie deutlich an Wert. Weitere Informationen zu den TUI-Bezugsrechten finden Sie in unserem Video auf YouTube.

Börse Stuttgart auf YouTube

Auch 2021 scheinen die Wasserstoff-Aktien an der Börse ein absoluter Trend zu bleiben - das zeigen nicht zuletzt die Kursgewinne und die hohen Umsätze. Ob es sich hier allerdings um eine Blase handelt, die bald platzen wird und wieso Anleger bei den einzelnen Wasserstoff-Unternehmen ganz genau hinschauen sollten, verrät Andreas Lipkow von der comdirect. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=M9z7RorwGSA