1.Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MB74V7) Seit Erreichen ihres Rekordhochs von 23,40 Euro Ende Januar tendiert die Deutsche Telekom-Aktie mehr oder weniger seitwärts. Geht es nach den Analysten, haben die Papiere des Telekommunikation-Konzerns weiteres Kurspotential. Das durchschnittliche Kursziel wird aktuell mit 29,17 Euro angegeben. Heute steht ein Rücksetzer von 5 % auf der Kurstafel, Anleger sollten aber nicht allzu beunruhigt sein, denn nach der gestrigen Hauptversammlung wird die Aktie der Bonner ex-Dividende gehandelt. Die Dividende beträgt 0,77 Euro je Aktie. An der Euwax kaufen Anleger einen Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom zu. 2. Call-Optionsschein auf United Rentals (WKN ME3HQK)

Die United Rentals-Aktie blickt auf eine erfolgreiche Kursrallye zurück. In den letzten 12 Monaten legten die Papiere des US-amerikanischen Baumaschinen-Verleihers rund 90 % an Wert zu. Anfang März wurde mit 730,93 US-Dollar ein neues Allzeit-Hoch markiert. Seither geht es allerdings wieder etwas zurück, derzeit kostet ein Anteilsschein 682,13 US-Dollar. Stuttgarter Anleger nutzen den Rücksetzer um in einen Call-Optionsschein auf United Rentals einzusteigen. 3. Knock-out-Put auf DAX (WKN MG1NCT)

Die Zinserwartungen spielen derzeit eine der Hauptrollen auf dem Börsenparkett. Die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA erhielten mit den gestrigen Inflationsdaten erneut einen Dämpfer. Die Teuerungsrate stieg im März von 3,2 auf 3,5 % unerwartet deutlich an. Das zieht die Indizes nach unten, der DAX kann sich gerade noch über der 18.000 Punkte-Marke halten. Vor der heutigen EZB-Sitzung handeln Knock-out-Anleger einen Put auf den DAX recht rege. Euwax Sentiment Index

Die Zinsphantasien der Anleger werden derzeit immer weiter eingedämpft, gestern sorgte eine US-Inflationsrate von 3,5 % für gedrückte Stimmung. Mit einem Minus von 0,4 % vergrößert der DAX sein Wochenminus auf 1,4 %. Aktuell stehen 18.020 Punkte auf der Kurstafel. Im Vorfeld der heutigen EZB-Sitzung hellt sich die Stimmung bei den Anlegern etwas auf, der Euwax Sentiment klettert im Handelsverlauf auf +17 Punkte. Börse Stuttgart auf Youtube

China & Indien - Jetzt (noch) investieren?

Das chinesische "Jahr des Drachen? hat begonnen - begleitet von Hoffnungen auf eine Trendwende. Steht der Drache doch für Wachstum, Fortschritt und Überfluss - Attribute die Chinas Wirtschaft und Börse fehlten. Was passieren muss, damit die Trendwende gelingt verrät Tilmann Galler (Kapitalmarkt-Stratege bei J.P. Morgan Asset Management) im Gespräch mit Cornelia Frey (Senior Communication Manager). Lohnt es sich jetzt noch in Indien zu investieren oder ist der Markt schon heiß gelaufen? Welche Emerging Markets sind derzeit sonst noch spannend? Aktuelle Einschätzungen im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=eKytvr7YZbc

