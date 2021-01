q.beyond wächst 2020 deutlich und erreicht alle Ziele

- Umsatz steigt nach vorläufigen Berechnungen um 13 % auf 143,4 Mio. €

- EBITDA für das vierte Quartal 2020 wie angekündigt positiv

- Rekord-Auftragseingang von 161 Mio. € im Jahr 2020 schafft hervorragende Basis für zweistellige Wachstumsraten auch im Jahr 2021

Köln, 26. Januar 2021 - Die q.beyond AG steigerte ihren Umsatz im Gesamtjahr 2020 nach vorläufigen Berechnungen um 13 % auf 143,4 Mio. €*. Das starke Wachstum in der Coronakrise beruht auf der konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie "2020plus". Der IT-Dienstleister erreichte damit sein noch vor dem ersten Lockdown im März 2020 genanntes Umsatzziel sowie alle anderen im Ausblick genannten Ziele. Das EBITDA liegt nach ersten vorläufigen Berechnungen - wie geplant - bei bis zu -5 Mio. € und der Free Cashflow bei bis zu -16 Mio. €. Wie angekündigt, hat q.beyond zudem für das vierte Quartal 2020 ein positives EBITDA erwirtschaftet.

Umsatzanstieg von 20 % im vierten Quartal

Der Umsatz wuchs im Schlussquartal 2020 zum sechsten Mal in Folge. Mit 39,8 Mio. € lag er um 13 % über dem Niveau des dritten Quartals 2020 und sogar um 20 % über der Vergleichsgröße aus dem Jahr 2019. q.beyond-Vorstand Jürgen Hermann erklärt: "Unser skalierbares Geschäftsmodell bewährt sich auch in dieser historischen Ausnahmesituation. Wir bringen Kunden in der Coronakrise sicher durch die digitale Transformation und erzielen so kontinuierlich steigende und überwiegend wiederkehrende Umsätze."

Ein Rekord-Auftragseingang von 161 Mio. € im Jahr 2020 - dies entspricht einer Steigerung von 21 % gegenüber dem Vorjahr - bestätigt den Wachstumspfad. Hermann betont: "Der hohe Auftragseingang schafft eine hervorragende Basis für erneut deutliche Umsatzsteigerungen auch im Jahr 2021." Am 1. März 2021 wird q.beyond ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 sowie sämtliche vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlichen.