CREDIT SUISSE belässt Airbus auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Olivier Brochet

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Olivier Brochet kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine operative Gewinnschätzung für 2020 wegen zu optimistischer Erwartungen an Kostenkürzungen im zivilen Flugzeugbau. Auch 2021 dürften die Kosten eine im zweiten Halbjahr anziehende A320-Produktion mehr als aufzehren./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 03:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.