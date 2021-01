Brightcove erhält zwei Technology and Engineering Emmy Awards

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), der weltweit führende Anbieter von Videolösungen für Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit zwei Emmy Awards im Bereich „Technology and Engineering“ ausgezeichnet wurde, die von der National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) für herausragende technische Innovationen vergeben werden. Die Auszeichnung festigt die Führungsposition von Brightcove in der Branche als eine der wenigen Onlinevideoplattformen, die für herausragende Videodienste honoriert wurden.

Die Context Aware Encoding-Technologie von Brightcove wurde in der Kategorie „Development of Perceptual Metrics for Video Encoding Optimization“ (Entwicklung von Wahrnehmungsmetriken zur Optimierung der Videocodierung) für Exzellenz und technische Kreativität ausgezeichnet. Mithilfe dieser Technologie können Kunden Videos bereitstellen, die mit hoher visueller Qualität kodiert wurden, und gleichzeitig Bandbreitennutzung und Speicherkosten minimieren.