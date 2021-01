PSI Polska liefert SCADA-basiertes Leitsystem an Aquanet S.A. / PSIscada steuert Abwassersystem in Posen in Polen

Berlin (ots) - Die Aquanet S.A., eines der führenden polnischen Unternehmen fürWasserversorgung und Abwassermanagement, hat die PSI Polska Sp. z o.o. mit derImplementierung des SCADA-basierten Leitsystems PSIscada für die Steuerung desAbwassersystems in Posen beauftragt.Neben der Implementierung des neuen Systems wird PSI Polska die Einführung derSoftware und der notwenigen Hardware für die Wasseraufbereitungsstation in derWisniowa-Straße in Posen und in der zentralen Kläranlage in Kozieglowy sowiederen Roll-out in weitere Bereiche des Posener Abwassersystems planen.