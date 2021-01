+++ EILMELDUNG +++ SeniVita Social Estate AG stellt Insolvenzantrag

Das Gericht hat Rechtsanwalt Dr. Hubert Ampferl, Kanzlei Dr. Beck & Partner zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Oberste Priorität habe die Aufrechterhaltung und Weiterführung des Geschäftsbetriebs in allen Einrichtungen der Gruppe, heißt es von Unternehmensseite.

ANLEIHE CHECK: Die SSE-Anleihe 2015/25 (WKN A13SHL) wurde im vergangenen Jahr um fünf Jahre bis zum 11. Mai 2025 verlängert. Neben der Laufzeitverlängerung wurde der Zinssatz der Anleihe von vormals 6,50 % p.a. auf 8,50 % p.a. erhöht. Die Anleihe hat ein ausstehendes Volumen von 44,6 Mio. Euro.

Entwicklung in den letzten Monaten

Die SeniVita Social Estate AG beendete die letzten Jahre stets mit einem deutlichen Verlustgeschäft. Unter Leitung des Vorstandsvorsitzenden und Unternehmens-Mitgründer Dr. Horst Wiesent wurde zum Ende des Geschäftsjahres 2019 eine tiefgreifende finanzielle und operative Restrukturierung der Gesellschaft eingeleitet. Anfang Dezember 2020 musste Dr. Horst Wiesent das Unternehmen jedoch mit sofortiger Wirkung verlassen.

Mitte Dezember 2020 stellte dann die Dr. Wiesent Sozial gGmbH (vormals SeniVita Sozial gGmbH) mit Sitz in Bayreuth einen Antrag auf Insolvenzeröffnung wegen drohender Zahlungsunfähigkeit. Daraufhin teilte die SeniVita Social Estate AG ihrerseits mit, dass die Insolvenz der Dr. Wiesent Sozial gGmbH keine Auswirkungen auf die SSE AG und deren Tochterfirmen habe. Nun folgt also doch der Schritt in die Insolvenz und viele Fragen bleiben offen.

INFO: Ansprechpartner für die Anleihegläubiger ist Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen, mzs Rechtsanwälte Düsseldorf, der im April 2020 zum gemeinsamen Vertreter der Gläubiger gewählt wurde.

Anleihen Finder Redaktion.

Fotos: SeniVita Social Estate AG

Anleihen Finder Datenbank

SeniVita Social Estate AG Wandelanleihe 2015/25

Zum Thema

SeniVita Social Estate AG (SSE AG): Insolvenzantrag der Dr. Wiesent Sozial gGmbH ohne Auswirkungen auf SSE AG

SeniVita Social Estate AG: Mitgründer und Vorstandschef Dr. Horst Wiesent mit sofortiger Wirkung abberufen

Paukenschlag: SeniVita Social Estate AG trennt sich von CEO Dr. Horst Wiesent

SeniVita Social Estate AG zahlt gestundete Zinsen in Höhe von 2,00% nach

SeniVita Social Estate AG: Zinsstundung bis zum 31. März 2021 vorgesehen

SeniVita Social Estate AG mit Verlust in 2019 – Gewinn erst in 2021?

SeniVita Social Estate AG: Zinszahlung der Anleihe 2015/25 (A13SHL) bis 30.09.20 gestundet – Neue Anleihe im Visier?

SeniVita Social Estate AG verschiebt „coronabedingt“ Zinszahlung für Anleihe 2015/25 (A13SHL)

SeniVita Social Estate AG: Anleihegläubiger geben „grünes Licht“ für Anpassung der Wandelanleihe 2015/20

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Der Beitrag +++ EILMELDUNG +++ SeniVita Social Estate AG stellt Insolvenzantrag erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.