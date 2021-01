HANNOVER (dpa-AFX Broker) - Die NordLB hat das Kursziel für Sartorius von 353 auf 445 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Laborausrüster sei weiterhin auf Erfolgskurs, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die vorläufigen Jahreszahlen seien beflügelt von Pandemie-Effekten und Zukäufen. Nun sei das für 2025 gesteckte langfristige Umsatzziel deutlich angehoben worden. Zusätzlich gestützt werden dürften die Aktien von dem in diesem Jahr wahrscheinlichen Aufstieg in den auf mehr Werte erweiterten Dax./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2021 / 15:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2021 / 15:46 / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------