Kalamazoo Resources Limited: Bohrungen im Prospektionsgebiet Lightning erweitern die Streichlänge des Goldvorkommens in Castlemaine

Kalamazoo Resources Limited: Bohrungen im Prospektionsgebiet Lightning erweitern die Streichlänge des Goldvorkommens in Castlemaine

Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder "das Unternehmen") teilt mit, dass nach Abschluss ihres Kernbohrprogramms im Prospektionsgebiet Lightning jetzt alle Analyseergebnisse eingegangen sind und interpretiert wurden. Das Prospektionsgebiet Lightning befindet sich in der privaten Pine Plantation (Kiefernplantage) in EL006679 des Goldprojekts Castlemaine (Abbildung 1). Das Prospektionsgebiet Lightning befindet sich 2 km südlich in gleicher Streichrichtung wie Kalamazoos Prospektionsgebiet Mustang, wo das Unternehmen im April 20201 sein erstes Kernbohrprogramm abgeschlossen hat.



Die wichtigsten Punkte



- Kalamazoo hat ihr Kernbohrprogramm im Prospektionsgebiet Lightning abgeschlossen, das innerhalb ihres zu 100 % kontrollierten Goldprojekts Castlemaine in der Bendigo Zone, Victoria, liegt.



- Dieses Programm, das sechs Kernbohrungen (1.818,6 m) umfasste, wurde im Dezember 2020 abgeschlossen und hat das Potenzial des Prospektionsgebiets Lightning und der Umgebung hervorgehoben.



- Anomale bis hochgradige Goldgehalte und damit in Zusammenhang stehende Alteration wurden von allen Bohrungen durchteuft. Zu den Bohrergebnissen zählen:



- 0,8 m mit 11,1 g/t Au und 0,4 m mit 12,3 g/t Au (LT20DD02W)

- 0,55 m mit 10,6 g/t Au (LT20DD02)



- Das Prospektionsgebiet Lightning befindet sich 2 km südlich in gleicher Streichrichtung wie das Prospektionsgebiet Mustang, aus dem Kalamazoo im März 2020 hochgradige Ergebnisse bekannt gab: 1,42 m mit 261,3 g/t Au (MU19DD04).



- Die hochgradige Vererzung in Lightning and Mustang ist strukturell komplex und weist ähnliche Eigenschaften auf wie die nahe gelegenen flach einfallenden Verwerfungsstrukturen Wattle Gully Mine und Fosterville, die Antiklinal-Synklinal-Falten kreuzen.



- Probestücke mit grobkörnigem Gold in Quarz, die kürzlich mittels Metalldetektoren zwischen dem Prospektionsgebiet Lightning und dem Prospektionsgebiet Mustang entdeckt wurden, unterstützen das Potenzial des Gebiets für Goldvorkommen weiter.