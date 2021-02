South by Southwest ernennt Brightcove zum offiziellen Videopartner für virtuelle Veranstaltungen im Jahr 2021

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), weltweit führender Anbieter von Videolösungen für Unternehmen, und South by Southwest (SXSW) Conference and Festivals meldeten heute, dass Brightcove als offizieller Videopartner für die vollständig im digitalen Format abgehaltenen Veranstaltungen SXSW Online und SXSW EDU Online ausgewählt wurde. Vom 16. bis 20. März 2021 wird das Event zum ersten Mal vollständig virtuell stattfinden und an die Teilnehmer in aller Welt gestreamt.

Für das Streaming einer Veranstaltung vom Format der SXSW musste die Organisation sicherstellen, dass ihre Videotechnologieplattform nicht nur zuverlässig ist, sondern auch ein Seherlebnis in Broadcastqualität mit einem hohen Maß an Sicherheit bieten kann. Die SXSW ergänzt die wachsende Liste innovativer, globaler Organisationen, die mithilfe von Brightcove erfolgreich Inhalte an große Zuschauerzahlen auf das Gerät ihrer Wahl gestreamt haben.