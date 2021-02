ADVA gewinnt TIA QuEST Forum Global Sustainability Award

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der Telecommunication Industry Association (TIA) mit dem 2020 Global Sustainability Award for Excellence in Network Equipment ausgezeichnet worden ist. ADVA erhielt die Auszeichnung für herausragende Leistungen und Innovationen im Bereich Nachhaltigkeit. Besonders hervorgehoben wurden die radikale Verbesserung der Energieeffizienz aller Produktlinien des Unternehmens sowie die Umstellung der wichtigsten ADVA-Standorte auf 100% erneuerbare Energien. Diese Erfolge sind Teil eines umfangreichen Maßnahmenkatalogs, den das Unternehmen im Rahmen seiner langjährigen Fokussierung auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung aufgelegt hat. Die konsequente Umsetzung hat dazu beigetragen, dass ADVA zum vierten Mal in Folge von der TIA Sustainability Initiative mit "Gold" bewertet wurde.

„Diese Auszeichnung ist eine Wertschätzung für all die Arbeit, die wir leisten, um zum einen unseren Kunden zu helfen, ihre Emissionen zu reduzieren und zum anderen unser eigenes Geschäft wirklich nachhaltig zu gestalten. Auch wenn die Nachfrage nach Breitbandanschlüssen weiter steigt, reduzieren wir den CO2-Ausstoß in der gesamten Branche, indem wir den Stromverbrauch und den Formfaktor unserer Übertragungstechnik verringern. Wir nehmen auch die Umweltauswirkungen unseres eigenen Betriebs ins Visier, indem wir uns verpflichten, die CO2-Emissionen deutlich zu senken“, so Klaus Grobe, Director Sustainability bei ADVA. „Diese Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung unserer Aktivitäten zum Schutz der Umwelt. An jedem ADVA-Standort auf der ganzen Welt verbessert unser Team die Energieeffizienz, reduziert Abfall und fördert nachhaltige Initiativen.“