FinCanna Capital versteht sich als Royalty Unternehmen der Cannabisbranche. Royalties sollen für konstanten Cashflow sorgen

Quelle: FinCanna



Seit November 2020 ist der Freizeit Cannabiskonsum in 15 Bundesstaaten der USA legal, und in 35 Bundesstaaten ist Cannabis zumindest als Medizin zugelassen.



CEO von FinCanna war bereits für zwei attraktive Übernahmen verantwortlich. +1.771% Gewinn konnten erzielt werden



Der CEO von FinCanna, Andriyko Herchak hat einige Anleger bereits reich gemacht. Er war zuvor Finanzchef von Hathor Exploration bis zum erfolgreichen Verkauf an den Bergbau-Riesen Rio Tinto für 654 Mio. CAD. Zuletzt feierte Anriyko Herchak als CFO von NexGen Energy einen weiteren Börsenerfolg. Die Aktien von NexGen Energy explodierten in drei Jahren um kolossale 1.771% von 0,225 CAD auf 4,21 CAD. Jetzt ist Andriyko Herchak CEO von FinCanna und will dort seinen nächsten ganz großen Börsenerfolg feiern.



Auf dem Weg zum führenden Cannabis-Royalty-Unternehmen Kaliforniens nach 10.900% mit Auxly Cannabis



FinCanna Capital Corp. ist auf dem Weg zum führenden Cannabis-Royalty-Unternehmen im derzeit wachstumsstärksten Cannabis-Markt Kalifornien. Zum 1. Januar 2018 erfolgte in Kalifornien die Zulassung des Verkaufs von Freizeit-Cannabis. Der US-Cannabis-Markt soll in den kommenden Jahren mit jährlichen riesigen Wachstumsraten von 12,2 Milliarden USD in 2019 auf 43,9 Milliarden US in 2024 explodieren.



Die drei Beteiligungen von FinCanna Capital



1) QVI Inc / "The Galley"

Quelle: FinCanna



Bei QVI Inc und seiner Marke "The Galley" handelt es sich um einen Hersteller von sogenannten "cannabis infused" Produkten, die in Sonoma, Kalifornien tätig sind.



Zum Produktbereich zählen beispielsweise Kekse, Tinkturen, Cremes, Fruchtgummi, Schokolade oder Getränke denen Cannabis als CBD oder THC zugeführt wurde. Auf einer Fläche von rund 8.300 Quadratfuß werden die Produkte unter Einhaltung der Gesetze und natürlich mit allen Zulassungen hergestellt.

Quelle: FinCanna



Die Royalty-Vereinbarung sieht vor, dass 20% der monatlichen Umsätze von QVI an FinCanna fließen. Zusätzlich erhält FinCanna eine jährliche Zahlung. So ist sichergestellt, dass mindestens 70% des jährlichen Nettogewinns von QVI an FinCanna gezahlt werden.

Sollte es zu einer Übernahme von QVI kommen, so erhält FinCanna 70% des Verkaufserlöses.



Cannabisgetränke sind dabei ein gigantischer Markt. Experten gehen davon aus, dass der gesamte sog. "Cannabis-Infused Beverage" Markt von seinem aktuellen Marktwert von derzeit nur rund 800 Mio. USD bis zum Jahr 2023 bereits auf 1,4 Mrd. USD ansteigen soll. Bis zum Jahr 2025 wird sogar ein gigantischer Anstieg auf 4,4 Mrd. USD erwartet. Größere Wachstumsraten konnte ich in keinem anderen Sektor finden.



2) Cultivation Technologies / Coachella Manufacturing

Quelle: FinCanna



Bei Cultivation Technologies Inc. ("CTI") die als "Coachella Manufacturing" bekannt sind, handelt es sich um einen voll-lizenzierten Betrieb der sich auf die Extraktion von Ölen aus der Cannabispflanze spezialisert hat und diese im white-labelling Prozess in andere Produkte verarbeitet und sogar bis hin zu Verpackungslösungen alles aus einer Hand anbietet.



In Palm Desert, Kalifornien ansässig hat man eine nagelneue 5.200 Quadratfuß große Produktionsfläche zur Verfügung. Das jährliche Auftragsvolumen bei Voll-Auslastung gibt man mit ca. 35 Mio. USD an.



CTI war der erste staatlich anerkannte Betrieb (Januar 2018) des sogenanntes BHO (Butane Hash Oil) extrahieren und verarbeiten durfte.

Bislang konnte man mit seinem Know-How zahlreiche Kunden gewinnen und genießt in der Branche lt. eigenen Angaben einen herausragenden Ruf.

Die Royalty-Vereinbarung sieht vor, dass FinCanna insgesamt 10% des Umsatzes von CTI erhält. Bei einem Verkauf des Unternehmens liegt der Anteil für FinCanna zwischen 25 bis 50% der Summe.



3) ezGreen Compliance

Quelle: FinCanna



Im August 2020 hat FinCanna die Firma ezGreen Compliance zu 100% übernommen. Es handelt sich hier um einen Anbieter von verschiedensten Compliance- und Software-Lösungen für die Cannabisbranche.



Die Softwarelösung ist die einzige HIPAA zertfizierte ihrer Art (Health Insurance Portability Accountability Act).



Sie unterstützt bis dato mehr als 3.500 aktive Kliniken und Apotheken und gewährleistet eine sichere Form der Kundendatenverwaltung und natürlich auch der Weitergabe untereinander.



Sie dient der Analyse von Kundenverhalten, um die Daten zu erhalten welche die Lagerhaltung in den Kliniken und Apotheken maßgeblich unterstützen. Ebenfalls ist eine Lösung für die Besteuerung der Verkäufe integriert, mit der man seine Umsätze direkt an die zuständigen Behörden melden kann.



Weitere Informationen zu FinCanna finden Sie auf der Website: www.fincannacapital.com



