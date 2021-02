Sernovas Kooperationspartner präsentiert Studienergebnisse der „Cell Pouch“-Schilddrüsentransplantation auf der diesjährigen Jahrestagung der Amerikanischen Vereinigung endokriner Chirurgen

London (Ontario), 3. Februar 2020 - Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQB: SEOVF, FWB: PSH), ein führendes Unternehmen für Therapeutika der regenerativen Medizin im klinischen Stadium, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Sam Wiseman, BSc, MD, FRCSC, FACS, von der University of British Columbia und Forscher am Cell Pouch-Hypothyreose-Behandlungsprogramm von Sernova, im Rahmen einer mündlichen Präsentation bei der diesjährigen Jahrestagung der American Association of Endocrine Surgeons (die „AAES“), die von 25. bis 27. April 2021 stattfindet, präklinische Daten präsentieren wird.