Gateway Real Estate AG veräußert Development Partner AG und weitere Gewerbeprojektentwicklungen

Frankfurt am Main, 03. Februar 2021. Die Gateway Real Estate AG (WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) hat heute einen Anteilskaufvertrag über sämtliche Aktien der Development Partner AG sowie ihre Geschäftsanteile an drei weiteren Projektgesellschaften (jeweils 51 % der Geschäftsanteile an den Projektgesellschaften Revaler Straße 32 PE GmbH, Storkower Straße 140 PE GmbH und Storkower Straße 142-146 PE GmbH) abgeschlossen. Damit gibt die Gesellschaft ihre Aktivitäten im Segment "Gewerbeimmobilienentwicklung" vollständig auf und konzentriert sich in Zukunft nur auf den Bereich Wohnimmobilien. Käufer sind private Investoren.

Der Veräußerungserlös liegt insgesamt im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Nach vorläufigen Berechnungen anhand noch nicht abschließend geprüfter Zahlen liegt das bilanzielle positive Entkonsolidierungsergebnis auf Konzernebene voraussichtlich im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Der Vollzug des Anteilskaufs steht unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen und ist für Anfang März 2021 vorgesehen.



