Royal Dutch Shell (RDSA): Frische Umsatz- und Gewinnzahlen am Donnerstag. Verluste sind womöglich eingeppreis

Das Unternehmen hat schon gewaltig in nachhaltige Energieträger investiert, um die Abhängigkeit von fossilen Quellen zu reduzieren.

Rückblick: Die stimmrechtslose A-Aktie des Ölkonzerns erreichte im vergangenen Halbjahr ein Plus von fast 16 Prozent. Der Rücksetzer vom letzten Pivot-Hoch reichte bis unter den 200er-EMA. Mit der Umkehrkerze vom Mittwoch konnten im Zuge eines Outside Reversal die letzten beiden Tageskerzen negiert und sowohl der 200er- als auch der 50er-EMA zurückerobert werden.

Chart vom 03.02.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 15.28 EUR





Meine Expertenmeinung zu RDSA



Meinung: Royal Dutch Shell veröffentlicht am Donnerstag seinen Jahresbericht. Ein Verlust ist auf Grund des Ölpreisverfalls im vergangenen Jahr wohl bereits eingepreist. Wenn die Zahlen nicht allzu schlecht ausfallen, könnte sich ein Long-Einstieg lohnen, zumal das schwarze Gold auch wieder in Richtung Norden unterwegs ist. Das Unternehmen mit Sitz in Den Haag hat aber auch schon gewaltig in nachhaltige Energieträger investiert, um die Abhängigkeit von fossilen Quellen zu reduzieren.

Mögliches Setup: Nach Veröffentlichung des Jahresberichts orientieren wir uns mit Trigger und Stopp Loss an der Tageskerze vom Mittwoch und peilen das letzte Pivot-Hoch an. Das Setup basiert auf der Entwicklung an der Amsterdamer Börse, die für dieses Wertpapier das größte Handelsvolumen aufweist.



Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in RDSA.

Analyse erstellt im Auftrag von

<