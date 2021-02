NORDLB stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Halten' Nachrichtenquelle: dpa-AFX Analysen | 04.02.2021, 15:43 | 27 | 0 | 0 04.02.2021, 15:43 |



Analysierendes Institut: NORDLB

Analyst: Holger Fechner

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m





HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - NordLB hat FMC von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 56 Euro gesenkt. Analyst Holger Fechner verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf vom Dialysespezialisten erwartete negative Covid-19-Effekte für das Geschäftsergebnis 2021. Insbesondere aufgrund der Beschleunigung der Übersterblichkeit von Dialysepatienten habe der Vorstand den Gewinnausblick auf 2021 deutlich gesenkt. Die Nachricht treffe FMC zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da gerade erst das erklärte Ziel einer Wachstumsbeschleunigung wieder greifbar gewesen sei./ck/he

