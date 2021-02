EcoGraf beginnt mit Planungsarbeiten für Bau einer neuen Verarbeitungsanlage

EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR, WKN: A2PW0M, Kürzel: FMK) freut sich zu melden, dass es GR Engineering Services Limited (ASX: GNG) ("GR Engineering) damit beauftragt hat, Arbeiten an der technischen Detailplanung für den Bau seiner neuen 20.000-tpa-Batteriegraphitanlage in Westaustralien aufzunehmen.

Die Verarbeitungsanlage wird die unternehmenseigene EcoGraf(TM)-Reinigungstechnologie einsetzen, um Herstellern von Elektrofahrzeugen, Lithium-Ionen-Batterien und Anoden eine Lieferquelle von qualitativ hochwertigen und nachhaltig produzierten Batterieanodenmaterialprodukten zu bieten.

Ein wesentlicher Vorteil des umweltfreundlichen EcoGraf(TM)-Verfahrens ist die Vermeidung der giftigen Fluorwasserstoffsäure (HF). Damit bekommen die Kunden "HF-freie" Batterieprodukte, womit dem verstärkten Augenmerk auf die Umwelt-, Sozial- und Governance-Anforderungen (ESG) in der Lieferkette Rechnung getragen wird.

Der Beginn dieser Arbeiten stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen dar und geschieht zeitgleich mit den schnell steigenden weltweiten Investitionen in Richtung sauberer Energie. Dieser Übergang wird von strengen Regierungsmaßnahmen in allen Schlüsselmärkten unterstützt, um die Auswirkungen der Kohlenstoffemissionen und des Klimawandels zu bekämpfen.

EcoGraf hat in den vergangenen Jahren umfangreiche technische Testarbeiten mit voraussichtlichen Kunden unternommen, um die Qualität und Leistung seiner Produkte zu validieren. Dies wird durch die Möglichkeit ergänzt, die EcoGraf(TM)-Reinigungstechnologie auch beim Recycling von Batterieanodenmaterialien zur Wiederverwendung in Batterie- und Industriemärkten einzusetzen.

Die neue Entwicklung in Westaustralien wird die erste Anlage zur Verarbeitung von Batteriegraphit sein, die außerhalb Chinas errichtet wird. EcoGraf plant weitere Anlagen in geografisch wichtigen Märkten, um die wachsende Nachfrage nach Produkten für Batterieanodenmaterial zu decken. Jüngste Prognosen für den Batteriegraphitmarkt, der in den kommenden zehn Jahren um mehr als 30 % pro Jahr wachsen soll, bieten einen äußerst positiven Ausblick für die Wachstumsstrategie des Unternehmens, da sich die Welt auf Elektrofahrzeuge und saubere, erneuerbare Energie umstellt.