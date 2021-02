Solutiance will mehr als 1,6 Millionen neue Aktien ausgeben

Solutiance kündigt eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für Aktionäre an. Im Rahmen der Finanzierungsmaßnahme will die Gesellschaft mehr als 1,612 Millionen neue Solutiance Aktien zum Bezugspreis von jeweils 1,35 Euro platzieren. Damit würde das Grundkapital der Gesellschaft nominal bis zu 1.612.353 Euro auf bis zu 8.061.768 Euro erhöht werden. Mit dem Emissionserlös will das m:access-notierte Unternehmen aus Potsdam ...