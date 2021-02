Anlegerverlag Plug Power im Dauercrash-Modus! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 09.02.2021, 14:48 | 78 | 0 | 0 09.02.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Hier kommt es für die Anleger weiterhin knüppeldick! Der Kursverlauf der Wasserstoff-Aktie von Plug Power geht heftig in die Knie und sieht für neue Anleger momentan einfach so gar nicht einladend aus. Man sollte sich an dieser Stelle größte Mühe geben, um aus dieser dramatischen Situation herauszukommen und die Anleger bei sich halten zu können! Anmerkung der Redaktion: Nach dem herausragenden Jahr 2020 für Plug Power, werden aktuell weiterhin neue Maßstäbe gesetzt und die Aktie befindet sich auf einem Rekordniveau. Die Chancen, dass Plug Power auch 2021 zu den großen Favoriten gehört, sind sehr hoch. Unser aktueller Sonderreport behandelt die Aktien mit den größten Gewinnchancen in diesem Jahr. Hier geht’s zum Download. Plug Power galt in den vergangenen Wochen als eins der vielversprechendsten Unternehmen auf dem Aktienmarkt. Diesen Trend kann man allerdings momentan ganz und gar nicht bestätigen und hat mit kleinen, aber sehr entscheidenden Kursverlusten zu kämpfen. Wird sich diese wichtige Wasserstoff-Aktie zurückkämpfen können oder beginnt nun ein stetiger Abwärtstrend? Die kommenden Tage und Wochen werden zeigen, wie weit es für Plug Power noch gehen kann. Wird man wieder in den grünen Bereich kommen können oder weiterhin eine rot eingefärbte Tendenz bei den Wertpapieren haben? Jetzt ist es an der Zeit, das Ruder rumzureißen. Die Aktie verliert heute wieder 1,33 Prozent und 0,73 Euro, wodurch der Kurswert auf 54,15 Euro sinkt! Fazit: Plug Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien in diesem Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.



