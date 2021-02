---------------------------------------------------------------------------

Eat Beyond Global Holding Portfoliounternehmen Nabati kooperiert mit Backwarenkette COBS



Eat Beyond Global Holdings Inc. (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) gibt bekannt, dass seine Portfoliofirma Nabati Foods Inc. mit ihren Nabati Mozzarella Style Cheeze Shreds nun auch den Belag der neuen veganen Beyond Sausage(R) Arrabbiata Mini Pizza der Backwarenkette COBS verfeinert.

Die vegane Mini-Pizza, die ab sofort in allen 130 COBS-Filialen in Kanada erhältlich ist, überzeugt mit einem Belag aus Beyond Meat(R) Beyond Sausage(R) Italian Sausage Crumbles (Fleischersatz) und Nabati Mozzarella Style Cheeze Shreds (Käseersatz) sowie gerösteten roten Paprika und Chiliflocken und wird auf türkischem Sauerteig serviert.

"Wir haben lange gesucht, um einen hochwertigen pflanzlichen Käse zu finden, den unsere Kunden lieben werden. Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit unserem Partner Nabati unser vegetarisches Produktangebot nun erweitern können. Mit Nabatis pflanzlichem Käse als Belag wird es uns gelingen, unser Produkt als köstliche vegane Pizza zu positionieren, die an Geschmack keine Wünsche offen lässt. Wir rechnen damit, dass sich dieses Produkt sehr rasch zum Lieblingsgericht all jener entwickeln wird, die entweder auf der Suche nach einer veganen Pizza mit tollem Geschmack sind, ihren Fleisch- und Milchkonsum reduzieren möchten oder einfach nur eine leckere Pizza genießen wollen," weiß Brad Bissonnette, seines Zeichens VP Marketing & Franchise Recruitment.



Die in Edmonton ansässige Firma Nabati ist ein rasch wachsendes Lebensmitteltechnologieunternehmen, das seine gesundheitsbewussten Kunden mit vollwertigen, natürlichen und pflanzlichen Nahrungsprodukten verwöhnt. Die Nabati Cheeze Mozzarella Style Shreds sind eine milchfreie, laktosefreie, kaseinfreie, sojafreie, glutenfreie und koschere Alternative zu herkömmlichem Mozzarellakäse.



"Die Produkte von Nabati werden in allen Vertriebsschienen sehr stark nachgefragt - im Gemischtwarenhandel, bei den Lebensmittellieferanten und auch in der Industrie", weiß Patrick Morris, CEO von Eat Beyond.