Foto: finanzbusiness BaFin-Sonderprüfung offenbart Mängel in Compliance und Interner Revision beim Grenke-Konzern Nachrichtenquelle: Finanz Business 51 | 0 | 0 10.02.2021, 06:58 | Kritikpunkte betreffen unter anderem prozessuale Schwächen bei der Dokumentation von "Related Parties" und fragwürdige Bewertung der Compliance-Risiken. Das geht aus einem Brief hervor, mit dem sich Aufsichtsratsvorsitzender Ernst-Moritz Lipp an die Aktionäre des Konzerns wendet.

