Es geht los! Pure Extracts meldet die erste kommerzielle Order für CBD-Destillat!

Das ist wahrhaftig ein Meilenstein! Pure Extracts Technologies ( CSE PULL / WKN A2QJAJ ) hat einen ersten kommerziellen Vertrag über den Verkauf von CBD-Öl abgeschlossen!

Die kanadische Extraktionsgesellschaft konzentriert sich auf die Sektoren Cannabis und CBD, ist aber auch dabei, in den Markt der funktionalen Pilze einzusteigen und in Zukunft in den Sektor der Psychedelika zu expandieren. Damit ist Pure Extracts gleich in mehreren Wachstumsmärkten vertreten. So soll beispielsweise der CBD-Markt laut Grandview Research von 9,3 Mrd. USD im vergangenen Jahr bis 2025 auf 23,6 Mrd. USD steigen, was ein Wachstum von 22,2% pro Jahr bedeuten würde.