Energiekontor meldet den Abschluss eines weiteren langfristigen Stromabnahmevertrags mit dem süddeutschen Energieversorger EnBW. Dieser wird Strom aus einem derzeit noch in Planung befindlichen Solarpark beziehen: „Der in der Gemeinde Dettmannsdorf in Mecklenburg-Vorpommern, östlich von Rostock geplante Solarpark, den Energiekontor bauen wird, soll mit einer installierten Leistung von circa 52,3 Megawatt jährlich rund 55,5 ...