Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

MDAX Top- und Flopwerte

SDAX Top- und Flopwerte

TecDAX Top- und Flopwerte

Dow Jones Top- und Flopwerte

S&P 500 Top- und Flopwerte

Heute zeigt sich ein gemischtes Bild bei den Indizes. Der DAX und der TecDAX konnten Gewinne verzeichnen, während der MDAX, der SDAX und der Dow Jones Verluste hinnehmen mussten. Der S&P 500 konnte ebenfalls einen leichten Gewinn verbuchen. Im Detail: Der DAX steht aktuell bei 18.009,42 Punkten und konnte mit einem Plus von 0,85% zulegen. Der TecDAX steht bei 3.333,17 Punkten und konnte ebenfalls ein Plus von 0,48% verzeichnen. Der S&P 500 steht bei 5.131,34 Punkten und konnte ein Plus von 0,24% verbuchen. Auf der anderen Seite steht der MDAX, der aktuell bei 26.452,14 Punkten steht und einen Verlust von 0,29% hinnehmen musste. Ähnlich sieht es beim SDAX aus, der bei 14.259,65 Punkten steht und einen Verlust von 0,32% verzeichnet. Der Dow Jones steht bei 38.080,54 Punkten und musste einen minimalen Verlust von 0,04% hinnehmen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Indizes heute eine gemischte Entwicklung zeigen. Während der DAX, der TecDAX und der S&P 500 Gewinne verzeichnen konnten, mussten der MDAX, der SDAX und der Dow Jones Verluste hinnehmen.Die Topwerte im DAX waren adidas mit einem Anstieg von 3.97%, gefolgt von Sartorius mit 2.33% und Covestro mit 1.95%.Die Flopwerte waren Qiagen mit einem Rückgang von -1.55%, RWE mit -1.69% und Bayer mit -1.93%.Im MDAX konnten AIXTRON mit einem Anstieg von 2.02%, Nemetschek mit 1.35% und Knorr-Bremse mit 1.09% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Nordex mit einem Rückgang von -3.28%, Aroundtown mit -3.41% und Deutsche Lufthansa mit -4.65%.ProSiebenSat.1 Media führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 2.71%, gefolgt von CANCOM SE mit 2.60% und Duerr mit 2.18%. Die Flopwerte waren thyssenkrupp nucera mit einem Rückgang von -5.13%, Elmos Semiconductor mit -5.14% und Varta mit -8.41%.CANCOM SE war der Topwert im TecDAX mit einem Anstieg von 2.60%, gefolgt von Sartorius mit 2.33% und AIXTRON mit 2.02%. Die Flopwerte waren Energiekontor mit einem Rückgang von -2.03%, CompuGroup Medical mit -2.55% und Nordex mit -3.28%.Die Topwerte im Dow Jones waren Goldman Sachs Group mit einem Anstieg von 3.58%, gefolgt von Intel mit 2.48% und Nike (B) mit 1.91%. Die Flopwerte waren The Home Depot mit einem Rückgang von -0.49%, Honeywell International mit -0.66% und Salesforce mit -5.56%.M&T Bank Corporation führte die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 5.77%, gefolgt von Centene mit 4.10% und Veralto Corporation mit 3.72%. Die Flopwerte waren Tesla mit einem Rückgang von -2.63%, Illumina mit -2.94% und Globe Life mit -3.08%.