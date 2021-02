Neuer Goldhighflyer nimmt Fahrt auf: Zwei fertige Open-Pit-Projekte bereit zur Förderung, Starinvestor Sprott an Bord, Top-Management, massiv unterbewertet: Besser geht es nicht!

Management: Der Minentitel, um den es heute geht, besitzt einen CEO, der Nevsun Resources erfolgreich zur 1,9-Milliarden-Dollar-Übernahme durch die Zijin Mining Group führte. Einer der Directors war strategischer Director bei Goldcorp. Ein weiterer war Managing Director bei Macquarie Capital Markets. Zudem sitzen noch die CEOs von NorZinc und Excellon Resources im Board.

Interview mit dem CEO:

Location: Das Unternehmen besitzt zwei sehr weit fortgeschrittene Projekte in Kalifornien, einem der US-Bundesstaaten, die als besonders Bergbau-freundlich und zudem politisch stabil gelten.

Projekte: Vorneweg: Beide Flaggschiffprojekte besitzen bereits eine Open-Pit-Ressource, eine positive Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) und liegen beide in einem etablierten Minenbezirk. Beide zusammen könnten alsbald eine Förderung von 250.000, später sogar von 350.000 Unzen Gold pro Jahr etablieren.

Projekt 1: Imperial. Das Imperial-Projekt besitzt eine Ressource von über 2,2 Millionen Unzen Gold. Diese lassen sich mittels konventionellem Übertage-Bergbau gewinnen. 2020 veröffentlichte das Unternehmen eine Wirtschaftlichkeitstudie (PEA), die überaus positiv ausfiel. So ergibt sich für eine jährliche Durchschnittsförderung von 146.000 Unzen und einen Goldpreis von 1.800 US$ ein Netto-Gegenwartswert (NPV) von 590 Millionen US$ und eine interne Rentabilität (IRR) von 64% vor Steuern. Die anfänglichen Kapitalkosten belaufen sich auf lediglich 142 Millionen US$ und die All-In-Kosten auf gerade einmal 852 US$ je Unze. Zudem bietet das 28 Kilometer lange Projektgelände ein hohes Ressourcenpotenzial.

Projekt 2: Long Valley Das Long Valley - Projekt besitzt eine Ressource von über 1,6 Millionen Unzen Gold. Diese lassen sich mittels konventionellem Übertage-Bergbau gewinnen. 2020 veröffentlichte das Unternehmen eine Wirtschaftlichkeitstudie (PEA), die überaus positiv ausfiel. So ergibt sich für eine jährliche Durchschnittsförderung von 102.000 Unzen und einen Goldpreis von 1.800 US$ ein Netto-Gegenwartswert (NPV) von 352 Millionen US$ und eine interne Rentabilität (IRR) von 58% vor Steuern. Die anfänglichen Kapitalkosten belaufen sich auf lediglich 161 Millionen US$ und die All-In-Kosten auf gerade einmal 773 US$ je Unze. Zudem bietet das 12 Kilometer lange Projektgelände ein hohes Ressourcenpotenzial.