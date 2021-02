Nachdem es ja lange Zeit leider etwas stiller um Sassy Resources Corp. (CSE: SASY │ WKN: A2P00A │ ISIN: CA8038701048) war, gibt es nun schon die zweite News innerhalb kurzer Zeit. Und zwar wieder was richtig Gutes!

Denn bislang hatte Sassy mit dem Foremore Gold-Silber-Projekt in der kanadischen Provinz British Columbia zwar ein meiner Ansicht nach sehr aussichtsreiches Eisen im Feuer (siehe auch die kürzlich veröffentlichten Bohrergebnisse) , war allerdings quasi ein „Ein-Projekt“-Unternehmen (obwohl auch noch das Nicobat Projekt im Portfolio ist bzw. war) – sprich, dass Risiko war dementsprechend hoch. Zudem konnte man auf dem Projektgebiet wetterabhängig auch nur in bestimmten Zeiträumen arbeiten, insbesondere weitere Bohrungen durchführen.

Doch damit ist jetzt Schluss!

Denn per heutiger Unternehmensmeldung akquiriert Sassy Resources nun von Vulcan Minerals ein Gebiet von 8 Konzessionsblöcken mit insgesamt 624 Grundstücken und in Summe 156 Quadratkilometern Fläche optioniert, welches sich nur 15 Kilometer nordöstlich der Keats Zone von New Found Gold befindet. Dieses Gebiet in der Provinz Neufundland ist aktuell einer der Hotspots der kanadischen Rohstoffszene.

Der Zusatzclou: Auf diesen neu erworbenen Grundstücken wird Sassy die Bohrperioden des Unternehmens auch auf Zeiten erweitern können, in denen auf dem Foremore Projekt nicht gebohrt werden kann.

Kontinuierlicher Newsflow sollte also gesichert sein – und Nachrichten machen Kurse!

Hier finden Sie den vollständigen Text der heutigen Nachricht in der deutschen Übersetzung durch IRW Press:

„Sassy reorganisiert zweites Projekt, um die Entdeckung Westmore zu fördern“

Aber auch die vor mir erst Anfang dieser Woche erstmals vorgestellte Ready Set Gold Corp. (CSE: RDY │ WKN: A2QJSH │ ISIN: CA7557541082) lässt sich nicht lumpen und veröffentlichte heute ein Update zum Phase 1 Bohrprogramm auf den Northshore Gold Projekt.

Von den geplanten 3.000 Bohrmetern auf dem sich im Hemlo-Schreiber Grünsteingürtel in Ontario, Kanada befindlichen Projektes wurde bereits die Hälfte durchgeführt. Bislang wurden schon Bohrproben aus fünf Löchern zur Untersuchung ins Labor geschickt und das Management erwartet erste Ergebnisse bereits in ca. 2-3 Wochen (Achtung: Wie wir bereits aus unseren Video-Interviews mit Kodiak Copper und Sassy Resources wissen, kommt es aktuell teilweise zu wesentlich längeren Bearbeitungszeiten der Labore! Es könnte daher auch sein (reine Spekulation meinerseits) dass wir dann doch ein paar Tage länger auf diese Ergebnisse warten müssen.

Hier finden Sie die heutige News von Ready Set Gold in der englischen Originalversion:

„Ready Set Gold Provides Update on Phase 1 Drilling Northshore Gold Project”

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

Redaktionsschluss: Freitag, 12. Februar 2021 – 14:35 Uhr MEZ

Dieser Artikel ist zuerst erschienen auf Stock-Telegraph.com.

