NetCents Technology meldet Umsatzanstieg um 143 % im Quartal

VANCOUVER, British Columbia, 17. Februar 2021 – NetCents Technology Inc. („NetCents“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein Unternehmen für Kryptowährungszahlungstechnologien, freut sich bekannt zu geben, dass in den letzten Perioden bei den Transaktionszahlen ein Zuwachs verbucht werden konnte. Das Unternehmen erzielte bei den Transaktionen im Monat Januar 2021 einen Umsatz in Höhe von 8,2 Millionen Dollar.

Darüber hinaus kann das Unternehmen über ein Umsatzwachstum von rund 143 % im Vergleich zum Vorquartal bzw. 476 % im Vergleich zum Vorjahresquartal berichten. Als Basis dient hier der nicht testierte Finanzbericht des Unternehmens für die drei Monate zum 31. Januar 2021, der gemäß den geltenden Bestimmungen zur kontinuierlichen Offenlegung bis Ende April 2021 auf SEDAR (www.sedar.com) sowie auf der Unternehmens-Webseite verfügbar sein wird.

In den drei Monaten zum 31. Oktober 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 105.475 Dollar. Während des letzten Quartals, der Periode zum 31. Januar 2021, stieg der Umsatz des Unternehmens auf 257.008 Dollar. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen seine Monatseinnahmen im Jahresvergleich von 15.632 Dollar im Januar 2020 auf 118.684 Dollar im Januar 2021 und damit um 659 % steigern konnte. Zurückzuführen ist das rasche Umsatzwachstum laut Angaben der Unternehmensführung einerseits auf das Auslaufen der Werbemaßnahmen mit geringen oder keinen Gebühren („Low Fee“ und „No Fee“), mit denen das Unternehmen Anreize für Händler zum Einstieg in die Plattform schafft, und andererseits auf entsprechende Vertriebs- und Marketingmaßnahmen, dank denen sich laufend weitere Händler der Plattform angeschlossen haben.

„Wir freuen uns sehr über das anhaltende Wachstum unserer Transaktionszahlen, vor allem über den Monat Januar, in dem die Transaktionen aus historischer Sicht eher langsam anlaufen“, erläutert Clayton Moore, Gründer und CEO von NetCents Technology. „Wir verzeichnen auf der Händlerseite einen deutlichen Nachfrageanstieg, nachdem Bitcoin in den letzten 90 Tagen tatsächlich stark in den Vordergrund gerückt ist und zuletzt historische Höchststände erreicht hat. Historisch gesehen ist die Begeisterung der Händler für Kryptowährungstransaktionen dann größer, wenn der Markt anzieht. Betrachtet man das ganze aus der PR-Perspektive, dann freut man sich natürlich sehr, wenn man als ‚mit der Zeit gehend‘ wahrgenommen wird.“