FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Schaeffler von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 6,30 auf 8,30 Euro angehoben. Nach dem coronabedingt 15-prozentigen Rückgang der weltweiten Autonachfrage im Vorjahr rechne er für 2021 mit einer Erholung um rund 7 Prozent, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Märkte in Europa und den USA dürften stärker von den wirtschaftlichen Corona-Folgen belastet sein und mit erwarteten plus 5 Prozent weniger dynamisch wachsen. Das neue Anlagevotum für den Autozulieferer begründete er mit der zunehmenden Bedeutung der E-Mobilität, der Umsetzung der Effizienzprogramme und der günstigen Bewertung der Aktie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 09:01 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2021 / 09:25 / MEZ

