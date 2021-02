Wechsel im Verwaltungsrat von Schweiter Technologies

Der Verwaltungsrat der Schweiter Technologies hat mit Bedauern den Entscheid von Lukas Braunschweiler entgegengenommen, sich an der kommenden Generalversammlung vom 1. April 2021 nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen. Schweiter Technologies durfte von der langjährigen Erfahrung von Lukas Braunschweiler im Verwaltungsrat profitieren. Der Verwaltungsrat dankt Lukas Braunschweiler für sein grosses Engagement und seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens.

Steinhausen, 17. Februar 2021 – Lukas Braunschweiler, seit 2011 Mitglied des Verwaltungsrates der Schweiter Technologies, wird sich an der kommenden Generalversammlung vom 1. April 2021 nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung Dr. Daniel Bossard, CEO der Bossard Gruppe, und Stephan Widrig, CEO der Flughafen Zürich AG, zur Wahl in den Verwaltungsrat vor.

Der Verwaltungsrat schlägt Dr. Daniel Bossard und Stephan Widrig an der nächsten Generalversammlung zur Wahl als unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats vor.

Dr. Daniel Bossard verfügt über ein Studium der Betriebswirtschaft und Promotion an der Universität St. Gallen (Dr. oec. HSG, Technologiemanagement) und ist seit 2000 in diversen Funktionen bei der Bossard Gruppe tätig, seit 2019 als CEO der Gruppe.

Stephan Widrig studierte Internationale Beziehungen an der Universität St. Gallen (lic. rer. publ. HSG) und ist seit 2008 Mitglied der Geschäftsleitung der Flughafen Zürich AG, seit 2015 als deren Vorsitzender. Davor verantwortete er als kaufmännischer Direktor den Aufbau des neuen Flughafens in Bangalore, Indien, und war für das Immobiliengeschäft in Zürich verantwortlich.

