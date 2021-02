Haspa blickt optimistisch in die Zukunft

Hamburg (ots) - Das Geschäftsjahr 2020 stand für die Hamburger Sparkasse AG (Haspa) ganz im Zeichen von Hilfsleistungen in der Corona-Krise für ihre 1,5 Mio. Privat- und Firmenkunden. Aber auch die Haspa selbst hat - wie alle Banken - die Auswirkungen der Pandemie im Geschäftsergebnis zu spüren bekommen. "Angesichts des außerordentlich belastenden Umfelds ist das Jahresergebnis in Höhe von 9 Mio. Euro akzeptabel. Das ist mehr als zunächst durch Corona befürchtet. Trotz der zusätzlichen Belastungen haben wir weiter in unsere Digitalisierung investiert", sagt Dr. Harald Vogelsang, Vorstandssprecher der Haspa. "Wir blicken optimistisch in die Zukunft und glauben an Hamburg."

600 Mio. Euro Corona-Hilfen bereitgestellt