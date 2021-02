Anlass der Studie: Erstanalyse / Research Report

Letzte Ratingänderung:

Analyst:



Research Studie (Initial Coverage) zu Skyharbour Resources Ltd.: Aktiver Player im kanadischen Uran-Business



Die Unternehmensphilosophie von Skyharbour Resources (TSX-V: SYH, WKN: A2AJ7J, ISIN: CA8308166096) ist einfach: Man will den Wert für seine Anleger durch Mineralentdeckungen, nachhaltige Partnerschaften und die Förderung von Explorationsprojekten in geopolitisch günstigen Jurisdiktionen erhöhen. Mit seinen sechs bohrfertigen Projekten im kanadischen Athabasca-Becken ist Skyharbour bestens aufgestellt, um von den gegenwärtigen Verbesserungen des Uranmarktes zu profitieren. Das Portfolio umfasst Uran- und Thorium-Explorationsgebiete.



Das wichtigste Projekt und Flaggschiff ist das von Denison Mines (TSX: DML) übernommene Grundstück 'Moore Uranium Projekt', an dem Skyharbour zu 100 Prozent beteiligt ist. Moore Uranium liegt 15 Kilometer östlich des 'Wheeler River Projekts' von Denison und 39 Kilometer südlich der Uranmine 'McArthur River' von Cameco (TSX: CCO).



Moore befindet sich in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium: In der sogenannten 'Maverick-Zone' ergaben Bohrungen Triuranoctoxid-Werte von bis zu 6,0 Prozent über 5,9 Meter inklusive 20,8 Prozent über 1,5 Meter aus einer Tiefe von 265 Metern.



Ebenso hat Skyharbour Optionsvereinbarungen mit den Joint-Venture-Partnern Orano Canada Inc. und Azincourt Energy (TSXV: AAZ) abgeschlossen. Beide Partner können über Barzahlungen und Explorationsausgaben bis zu 70 Prozent Anteile an den Teilprojekten 'Preston' (Orano) und 'East Preston (Azincourt hat seine Verpflichtungen für das Earn-in-Abkommen zum Uranprojekt 'East Preston' am 17. Februar 2021 final abgeschlossen) verdienen. Das Gesamtprojekt Preston ist eine große und prospektive Liegenschaft unweit der Lagerstätten Triple R von Fission Uranium (TSX: FCU) und 'Arrow' von NexGen (TSX: NXE).