Aero Energy - Starke Ausgangsbasis für Uranbohrungen auf Sun Dog-Projekt

Die kanadische Urangesellschaft Aero Energy (TSXV AERO / WKN A4007Y) will schon in wenigen Wochen (Anfang Juni) mit den ersten Bohrungen auf ihren Projekten am nördlichen Rand des für seine Uranvorkommen weltweit bekannten Athabasca Basins beginnen. Jetzt legt man auch zum vielversprechenden Sun Dog-Projekt dar, welches Potenzial besteht, nachdem vor Kurzem schon die Chancen des Murmac-Projekts detailliert beschrieben wurden.

Aero verfügt über bereits über einen umfangreichen Datenschatz zu Sun Dog, der aus Explorationsarbeiten des operativ tätigen Partners Standard Uranium sowie aus historischen Daten früherer Betreiber stammt. Unter anderem nämlich befindet sich auf dem Projekt die historische Gunnar-Mine, wo zwischen 1953 und 1981 rund 18 Mio. Pfund Uranoxid (U3O8) gefördert wurden. Zu ihrer Hochzeit handelte es sich um den größten Uranproduzenten der Welt.

Auf dem Projektgebiet wurden außerdem bereits zahlreiche historische, hochgradige Uranvorkommen an der Oberfläche nachgewiesen, die zwischen 0,1% und 12,39% U3O8 lagen. Diese Vorkommen kommen sowohl im Grundgestein unterhalb der Diskordanz als auch in den Athabasca-Sandsteinen oberhalb der Diskordanz vor und bestätigen somit das Vorhandensein von diskordanzgebundenem hochgradigem Uran auf dem Projekt Sun Dog.

Von Standard Uranium durchgeführten Schürfungen haben zudem anomale bis starke Radioaktivität zwischen 500 cps und >65.535 cps (counts per second) identifiziert, die unmittelbar mit Sandstein und Grundgebirgsverwerfungen in Verbindung steht, sowie entlang der Oberflächenausprägung der Diskordanz in mehreren Zielgebieten, was eine weitere überzeugende Unterstützung für die hohe Prospektivität des Projekts Sun Dog darstellt.

Vielversprechendem Grundgestein auf der Spur

Aero Energy ist aktuell der Ansicht, dass die aussichtsreichsten Ziele in graphithaltigen Scherzonen bestehen, wie sie bei Lagerstätten wie zum Beispiel Arrow von NexGen Energy oder Triple R von Fission Uranium an anderer Stelle im Athabasca Basin zu beobachten waren. Allerdings sind diese Arten von Lagerstätten im Grundgestein bzw. die graphithaltigen Scherzonen eben nicht an der Oberfläche zu erkennen.

Unter anderem deshalb fliegt das Unternehmen von CEO Galen McNamara derzeit eine VTEMTM Plus-Untersuchung über dem Projektgebiet, die eben solches graphithaltige Gestein aufzeigen soll, das geeignet ist, signifikante Urankonzentrationen zu beherbergen. (Wir berichteten.) Diese moderne, elektromagnetische (EM) Untersuchung soll die Ergebnisse historischer EM-Tests ergänzen und erweitern. Schon diese hatten insgesamt 40 Kilometer (!) an leitenden Strukturen identifiziert.

Zielgenerierung in Kürze

Aero Energy wird die Ergebnisse der VTEMTM nach Erhalt nach geophysikalischen Gesichtspunkten interpretieren und modellieren, bevor sie in die vorhandenen Datensätze integriert werden. Damit verfügt die Gesellschaft über eine hervorragende Basis, um die Ziele für das auf Anfang Juni terminierte Bohrprogramm auszuwählen und nach Priorität zu sortieren.

Aero Energy-CEO Galen McNamara erklärte: „Das Sun Dog-Projekt ist sehr aussichtsreich für eine oberflächennahe, hochgradige Uranmineralisierung und weitgehend unerforscht. Die VTEMTM Plus-Untersuchung, die sowohl das Sun Dog- als auch das Murmac-Projekt abdeckt, steht kurz vor dem Abschluss und wir erwarten, dass die Ergebnisse eine beträchtliche Anzahl an hochrangigen Bohrzielen identifizieren werden, die im Rahmen unseres geplanten Bohrprogramms, das Anfang Juni beginnen soll, weiterverfolgt werden. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen, wenn wir uns unserem ersten Bohrprogramm nähern, genauere Informationen zu den Zielen bekannt zu geben.“

Aero hat eine Optionsvereinbarung mit Standard Uranium abgeschlossen, um sich 100% an Sun Dog zu sichern. Dazu muss man über drei Jahre 6,6 Mio. CAD in die Exploration des Projekts , das sich über eine Fläche von 48.443 Acres erstreckt, investieren sowie über einen Zeitraum von zwei Jahren insgesamt 650.000 CAD in bar und noch einmal in Aktien zahlen. Nach Ausübung der Option durch Aero Energy wird Standard Uranium noch eine 2%ige Net Smelter Returns Royalty halten. Die kann Aero gegen Zahlung von 1 Mio. CAD in bar allerdings um die Hälfte reduzieren.

Weitere Detailinformationen gibt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

