Asante Gold nimmt geotechnische Bohrungen in der Zone Kubi Main auf

Vancouver (British Columbia), 18. Februar 2021. Asante Gold Corporation (CSE:ASE/ FRANKFURT:1A9/U.S.OTC:ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass ein Diamantbohrgerät von Toomahit Drilling am Projektstandort eingetroffen ist und ein Programm mit ungefähr 300 Metern an HQ-Kernbohrungen in drei Löchern absolvieren wird.

Diese Löcher sollen die mineralisierte Zone Kubi Main in Tiefen von 30 bis 120 Metern ab Erdoberfläche durchteufen und lange Mineralisierungsabschnitte für Untersuchungszwecke liefern. Vorherige Bohrungen in diesem Abschnitt haben gezeigt, dass sich die Mineralisierung nahezu senkrecht von der Oberfläche bis in Tiefen von 400 Metern erstreckt.

Die Bohrlöcher und -kerne werden vermessen, um die geophysikalische Signatur der Goldmineralisierung zu ermitteln. Dabei sollen die magnetische Suszeptibilität, die spezifische Dichte, die IP-Signatur und der scheinbare spezifische Widerstand gemessen werden. Diese Informationen werden zur Feinabstimmung unseres dreidimensionalen Modells der Goldlagerstätte bei Kubi Main verwendet und die Suche nach einer zusätzlichen Goldmineralisierung in der Tiefe und anderenorts im Konzessionsgebiet unterstützen. Ausgewählte Bohrkerne werden Druckfestigkeitstests (die für Abbau- und Verarbeitungszwecke erforderlich sind) unterzogen und für die Analyse, metallurgische Untersuchungen, geologische und strukturelle Protokollierungen sowie für die Lagerung und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollzwecke halbiert und geviertelt.

Das Unternehmen gibt ferner die Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen mechanischen Schürf-/Schneckenbohrprogramms in der Zone Kubi 513 bekannt, die sich 1,2 Kilometer südwestlich der Goldlagerstätte Kubi Main befindet. Insgesamt 737 Proben wurden aus 11 Schürfgräben mit einer Gesamtlänge von 436 Metern entnommen. Ziel des Programms war es, zu ermitteln, ob in den Böden oberhalb früherer Bohrergebnisse von 4,8 Metern mit 3,76 g/t Gold, 8 Metern mit 3,68 g/t Gold und 1,0 Meter mit 15,3 g/t Gold eine bedeutende Goldmineralisierung vorliegt.