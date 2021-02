Anlegerverlag Ballard Power: was für ein starkes Comeback! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.02.2021, 15:48 | 61 | 0 | 0 20.02.2021, 15:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Wer darauf gesetzt hat, hatte absolut den richtigen Riecher! Am Freitag konnte Ballard Power auf dem Aktienmarkt nochmal richtig durchstarten und satte Gewinne einfahren! Das ist eine richtig starke Nummer, die der Aktie von Ballard Power wieder enormen Auftrieb gibt und die Anleger zurück ins Boot holt. Wird man nächste Woche an diese Erfolge anknüpfen können? Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien brechen aktuell alle Rekorde. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Ballard Power große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen. Wirklich phänomenal, was für ein Ruck am Freitag durch die Wasserstoffbranche gegangen ist. Sämtliche Wasserstoffaktien konnten satte Erfolge feiern und wieder nahezu auf ihre alten Werte vom Wochenbeginn kommen, die nach einem Börsencrash massiv eingebrochen waren. Ballard Power gehörte somit mit zu den größten Gewinnern des Freitags, die die Korken knallen lassen können! Nun kann man im Hause des kanadischen Brennstoffzellenherstellers wieder nach vorne schauen und die Verluste der vergangenen Woche vergessen machen. Ballard Power hatte ein kleines Zwischentief, was man nun eindrucksvoll beseitigen konnte! Das zeigt sich ganz klar am Aufschwung um 6,32 Prozent, wodurch der Aktienwert um 1,58 Euro zulegen konnte. Neuer Kurswert: 26,57 Euro! Fazit: Ballard Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.



